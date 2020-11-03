Quincy Crew встретится с Thunder Predator в плей-офф DOTA Summit 13

Завершился групповой этап DOTA Summit 13 для Америки. В полуфинале турнира Quincy Crew сразится с Thunder Predator, а 4 Zoomers поборются с Team Zero.

В первом раунде нижней сетки плей-офф состоятся игры beastcoast — Team Brasil и catJAMMERS — Infamous. No Pangolier и Spirits Esports завершили выступление на чемпионате.

DOTA Summit 13 для Америки проходит с 21 октября по 8 ноября в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.