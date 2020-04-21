«Ppd» завершил карьеру игрока в Dota 2

Питер «ppd» Дагер объявил о завершении карьеры игрока в Dota 2. Бывший капитан Ninjas in Pyjamas заявил, что потерял мотивацию, необходимую для участия в киберспортивных соревнованиях. Об этом сообщили на официальном сайте NiP.

Кто заменит Дагера в Ninjas in Pyjamas, не сообщается. Руководство клуба планирует собрать обновленный ростер с молодыми игроками, а также нанять тренера. Других деталей представители организации не раскрыли.

«Ppd» выступал на профессиональной сцене Dota 2 с 2013 года. В феврале 2014-го он присоединился к Evil Geniuses, с которыми победил на The International 2015, а также вошел в топ-3 The International 2016 и ряда других крупных турниров. Позже Дагер занял позицию CEO клуба, но в 2017-м возобновил карьеру игрока.