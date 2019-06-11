Определились все участники KFC Battle 2019

По результатам закрытых отборочных в основной этап KFC Battle 2019 по Dota 2 прошли MAGIC HANDSS, Imperial Pro Gaming, Minus Modus и MT Gaming. В решающих матчах они обыграли Creativ, AnimaUnity.Apache, S-Delay и Moscow Five Academy.

Закрытые отборочные прошли 7–9 июня в онлайне. 16 победителей восьми открытых этапов разыграли четыре слота в основной части турнира. Матчи провели в четырех сетках формата single-elimination.

KFC Battle 2019 состоится 13–14 июля в Москве. Участники поборются в сетке формата single-elimination. Команда-чемпион получит полностью оплаченную поездку на The International 2019.