Newbee, CDEC и Team Sirius сыграют в финальной стадии отборочных на WCG 2019 от Китая

В Китае определились все участники финальной стадии отборочных на World Cyber Games 2019 по Dota 2. В ней сыграют восемь команд, в том числе Newbee, CDEC Gaming, Team Sirius и Team EVER.

Региональный финал квалификации состоится 20 июня в Шанхае. Места в следующем этапе получат два клуба. Участники отборочных также разыграют 7,5 тысячи долларов. Формат ивента пока неизвестен.

Основная стадия World Cyber Games 2019 пройдет с 18 по 21 июля в Сиане. Призовой фонд соревнования составит 140 тысяч долларов. На данный момент слоты на турнире уже заработали по две команды от Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона: Thunder Predator, Black Sheep, Cignal Ultra и MS Cerberus.