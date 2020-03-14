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Fnatic выиграла Dota Summit 12

08:10

Fnatic победила OG Seed в гранд-финале Dota Summit 12. Коллектив Джардела «DJ» Джико Мампусти выиграл со счетом 3:0 и заработал 50 тысяч долларов.

OG Seed заняла второе место и получила 25 тысяч долларов призовых. Fnatic прошла в гранд-финал Summit 12 по верхней сетке турнира проиграв, лишь одну карту Evil Geniuses в финале виннеров.

Dota Summit 12 прошел в доме Beyond the Summit в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составил 150 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/fnatic-vyigrala-dota-summit-12

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