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Сегодня, 21:26

Fn присоединится к Team Spirit

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Киберспортивная организация Team Spirit продолжает вести работу над открытием второго состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, еще одним игроком нового состава станет Ростислав fn Лозовой. 29-летний киберспортсмен ради присоединения к новой команде сменит позицию и будет выступать на оффлейне.

Отмечается, что команда может выступать под другим тегом, как это было до подписания основного состава организации ранее. Тогда игроки выступали под тегом Yellow Submarine.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/fn-prisoedinitsya-k-team-spirit-282524/
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