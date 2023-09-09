Fn присоединится к Team Spirit

Киберспортивная организация Team Spirit продолжает вести работу над открытием второго состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, еще одним игроком нового состава станет Ростислав fn Лозовой. 29-летний киберспортсмен ради присоединения к новой команде сменит позицию и будет выступать на оффлейне.

Отмечается, что команда может выступать под другим тегом, как это было до подписания основного состава организации ранее. Тогда игроки выступали под тегом Yellow Submarine.