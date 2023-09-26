Team Spirit тестирует fn на позицию тренера состава по Dota 2

Профессиональный игрок Ростислав fn Лозовой может присоединиться к киберспортивной организации Team Spirit.

По информации источника, 29-летний игрок может стать тренером академического состава Team Spirit по Dota 2. На данный момент коллектив выступает под тегом Yellow Submarine. Именно под этим тегом собирался основной костяк состава Team Spirit, который впоследствии стал победителем на The International 10.

Последней командой Ростислава был коллектив Mind Games, где его перевели в инактив из-за несостоявшегося перехода в PuckChamp.