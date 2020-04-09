EXTREMUM проиграла дебютный матч на SECTOR DOTA 2 Season 2

EXTREMUM уступила Nova в матче группового этапа SECTOR DOTA 2 Season 2. Команда Сергея «God» Брагина проиграла со счетом 0:2 и не заработала очков.

В следующем матче EXTREMUM сразится с Khan. Проигравший коллектив покинет чемпионат.

SECTOR DOTA 2 Season 2 проходит с 7 по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов. 7 тысяч получит победитель.