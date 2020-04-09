Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

EXTREMUM проиграла дебютный матч на SECTOR DOTA 2 Season 2

20:58

EXTREMUM уступила Nova в матче группового этапа SECTOR DOTA 2 Season 2. Команда Сергея «God» Брагина проиграла со счетом 0:2 и не заработала очков.

В следующем матче EXTREMUM сразится с Khan. Проигравший коллектив покинет чемпионат.

SECTOR DOTA 2 Season 2 проходит с 7 по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов. 7 тысяч получит победитель.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/extremum-proigrala-debyutnyi-match-na-sector-dota-2-season-2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир