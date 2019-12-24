EPICENTER Major состоится в мае 2020 года

EPICENTER Major 2020 станет четвертым мейджором сезона DPC-2019/20 в Dota 2. Турнир пройдет с 2 по 10 мая в Москве. Заключительный этап примет площадка «ЦСКА Арена».

На EPICENTER Major выступят 16 коллективов из шести регионов. Даты и формат открытых отборочных будут объявлены в феврале, а закрытые квалификации пройдут с 29 марта по 1 апреля 2020 года.

Призовой фонд EPICENTER Major 2020 составит миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков DPC. Победитель турнира получит 300 тысяч и 4 850 очков.