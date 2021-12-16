CIS Rejects обыграли Nemiga Gaming на D2CL 2021 S6
04:08
CIS Rejects победили Nemiga Gaming в групповой стадии Dota 2 Champions League 2021 Season 6. Результат встречи — 2:0. Коллектив Романа «RAMZES666» Кушнарева поднялся на первую строчку в турнирной таблице группы.
Nemiga потеряла лидерство в чемпионате. Для команды Ивана «VANSKOR» Скорохода это второе поражение на соревновании. Ранее V-Gaming обыграла Hydra, а Team Empire уступила X3.
Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/cis-rejects-obygrali-nemiga-gaming-na-d2cl-2021-s6
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