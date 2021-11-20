NS: «Верю, что команды, участвующие в DPC, могли быть замешаны в договорных матчах»

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ярослав «NS» Кузнецов прокомментировал скандал с договорными матчами в СНГ-регионе.

«В целом, верю, знаю, что 322 (сдача матча — прим. «СЭ») — это не новость. Людей ловят, порой банят, соответственно, куча народу просто не попадается, но порой что-то всплывает из-за неуклюжести, излишней наглости, глупости или по умыслу, слить кого-то, кто 322-шил, это же может быть месть обидчику или еще что-то подобное.



Знаю случаи 322 из далекого прошлого, но это уже было так давно, что всем пофиг, наверное, сейчас у меня нет такого плотного контакта с тир-2 сценой, чтобы я знал про актуальные случаи», — приводит Metaratings слова Кузнецова.

19 ноября стало известно, что ряд игроков из СНГ-региона был замешан в договорных матчах.