ChickenFighters прошла на WESG 2019

Команда ChickenFighters, за которую выступает Илья «Illidan» Пивцаев, обыграла ViKin.gg в гранд-финале отборочных для Западной Европы на World Electronic Sports Games 2019 по Dota 2 и прошла в основную стадию турнира. Матч завершился со счетом 3:1.

На пути к гранд-финалу ChickenFighters одолели Deutchlando и ViKin.gg. В нижней сетке сборная Германии переиграла SworDDarK-, а затем уступила ViKin.gg.

Отборочные для Западной Европы на World Electronic Sports Games 2019 прошли с 7 по 9 декабря. Коллективы разыграли квоту в основной этап чемпионата с призовым фондом в 800 тысяч долларов.