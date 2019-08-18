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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Chaos вылетела из The International 2019

08:10

Chaos уступила Newbee на The International 2019 по Dota 2 со счетом 0:2. Команда вылетела из турнира после этого поражения.

Chaos занимает последнее место в группе А, имея в активе два очка. Коллектив покинет соревнования после заключительного матча с Team Secret.

The International Dota 2 — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, проводится компанией Valve с 2011 года. В турнире участвуют 18 команд, общий призовой фонд — более 32 миллионов долларов. The International 2019 проходит в Шанхае на «Мерседес-Бенц Арене» с 15 по 25 августа.

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