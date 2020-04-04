Beastcoast победила на ESL One Los Angeles 2020 Online для Южной Америки

Команда beastcoast стала чемпионом регионального турнира ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2. В финале коллектив Гектора «K1» Родригеза одолел бразильцев из NoPing e-sports со счетом 3:1.

В первом туре плей-офф beastcoast обыграла FURIA Esports в серии до двух побед. Региональный этап ESL One Los Angeles 2020 — Online для Южной Америки прошел с 28 марта по 3 апреля. Призовой фонд турнира составил 40 тысяч долларов.