Ark назвал главных фаворитов и аутсайдеров на The International 2023

Игрок в Dota 2 Егор Ark Жаботинский высказал свои мысли по поводу команд на The International 2023.

«Те, кто, в моем понимании, могут выиграть турнир и, скорее всего, это сделают, также эти команды попали в мету, и их герои суперсильны. К таким командам могу отнести Team Spirit, Gaimin Gladiators и Tundra (топ-3, но не станет победителем). Сильные команды, от которых хорошие ожидания, не ниже топ-6. Сюда входит Team Liquid, Talon (внезапно сильнейшие ребята из Азии, Team SMG и в подметки не годится, думаю, их диапазон в этом турнире: топ-3 — топ-6), Shopify Rebellion (поднабрала форму, в победу не верю, в топ-3 тоже); LGD Gaming — неизвестно, как сыграет, сидели местные LAN-турниры катали, диапазон на TI будет топ-4 — топ-8 и BetBoom Team — игроки сильные индивидуально, сильные линии, думаю, с большой вероятностью сломаются в плей-офф, диапазон: топ-6 — топ-8», — приводит слова Жаботинского Cybersport.Metaratings.ru.

The International 12 (2023) состоится с 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле, США. Матчи ивента будут начинаться в 20:00 по московскому времени. На данный момент призовой фонд составляет чуть более 2,8 миллиона долларов.