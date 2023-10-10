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Сегодня, 16:52

Бывший менеджер NaVi собирает новый состав по Dota 2

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-менеджер Natus Vincere, FlyToMoon и Winstrike Team Сергей AnahRonix Буковский намерен собрать новую команду по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, новый коллектив будет состоять преимущественно из украинских игроков. В составе могут оказаться Сергей EcNart Слободяник, Дмитрий sketcher8 Тетеря и Илья geO`ZziZi Ясинский.

На данный момент неизвестно, собирается ли команда конкретно под какую-то организацию, либо будет выступать самостоятельно в новом сезоне.

Ближайшим турниром по Dota 2 станет The International 2023, который состоится с 12 по 29 октября на LAN в Сиэтле, США.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/byvshii-menedzher-navi-sobiraet-novyi-sostav-po-dota-2-293363/
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