Alliance прошла на EPICENTER Major 2019

Alliance обыграла Ninjas in Pyjamas со счетом 2:1 в финале верхней сетки плей-офф StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2. Команда вышла в гранд-финал турнира и гарантировала себе слот на EPICENTER Major 2019.

Ninjas in Pyjamas упали в нижнюю сетку. 16 июня в 15.00 по московскому времени коллектив поборется с победившим в паре Team Sirius — Team Anvorgesa. Заключительный матч чемпионата состоится 16 июня в 18.00 по московскому времени.

StarLadder Minor проходит с 12 по 16 июня в Украине. Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов и 500 очков DPC. Две лучшие команды чемпионата получат слоты на завершающем мейджоре сезона — EPICENTER Major 2019.