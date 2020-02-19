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NAVI, Virtus.pro и forZe выступят на ESL Pro League Season 11

08:30

ESL назвала команды, которые выступят в 11-м сезоне Pro League по CS:GO. Среди коллективов оказались три представителя СНГ — Natus Vincere, Virtus.pro и forZe.

13 из 24 инвайтов получили команды — партнеры ESL. Пять слотов отошли участникам десятого сезона лиги, два — лучшим командам ESEA MDL, включая forZe, а четыре — коллективам, занимающим наиболее высокие места в рейтинге ESL.

Первые матчи ESL Pro League Season 11 начнутся 16 марта, а решающие игры — 12 апреля. Суммарный призовой фонд лиги составит 750 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/navi-virtus-pro-i-forze-vystupyat-na-esl-pro-league-season-11

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