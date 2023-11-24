Карякин: «FIDE продолжает свою антироссийскую политику»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о продлении Международной шахматной федерацией (FIDE) разрешения выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.

Предыдущее разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 1 января 2024 года.

«Получается, что FIDE продолжает свою антироссийскую политику. Вместо того чтобы вспомнить, что спорт, в том числе шахматы, должен быть вне политики, они продолжают недружественные действия. Они коснутся как меня, так и других шахматистов, но я для себя принял решение, что не буду выступать под нейтральным флагом. Собственно, решение менять не планирую. Хотя на самом деле я очень люблю разные турниры, например, на чемпионате мира по блицу с удовольствием сыграл, но опять-таки считаю это в данной ситуации неправильным», — приводит слова Карякина ТАСС.

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии. 16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.