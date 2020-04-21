Аркадий Дворкович: «Шахматы дают утешение милионам людей, находящимся в изоляции»

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высоко оценил важность Кубка наций. Онлайн-соревнование пройдет с 5 по 10 мая, в нем примут участие шесть команд: Россия, США, Европа, Индия, Китай и остальной мир.

— Это уникальное событие, которое объединит шахматные партии на высшем уровне с первоклассным зрелищем, — цитирует официальный сайт ФИДЕ Дворковича. — Причины, по которым официальный турнир наподобие нынешнего должен проводиться онлайн, очень прискорбны, но мы рады видеть, что шахматы дают утешение миллионам людей, находящихся в изоляции. Они могут сыграть сами или насладиться острыми ощущениями от первоклассного спортивного события.

Уже известны три из четырех участников сборной России — Ян Непомнящий, Александр Грищук, Сергей Карякин, а капитанами сборных Европы и Индии станут Гарри Каспаров и Владимир Крамник.