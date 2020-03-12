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В Калифорнии отменены боксерские турниры

21:04

Атлетическая комиссия Калифорнии отменила все бойцовские турниры, намеченные на март, сообщает журналист Майк Коппингер в Twitter. Причиной стала эпидемия коронавируса.

В числе отмененных — турнир Golden Boy, намеченный на 29 марта. Главным его событием должен был стать бой между Верджилом Ортисом и Самуэлем Варгасом.

Ортис на профессиональном ринге провел 15 боев, во всех победил нокаутом, на счету Варгаса 31 победа (14 нокаутом), 5 поражений и две ничьи.

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