Усик поставил себе тройку по 10-балльной системе за бой с Чисорой

Украинский боксер Александр Усик оценил свое выступление в поединке с британцем Дереком Чисорой. Украинец победил по очкам единогласным решением судей.

«Хороший бокс был, — цитирует Усика Sport.ua. — Это был реальный тест в супертяжах. Чисора большой, мощный боец. Мне это нравится. Я ожидал, что будет такой бой, даже, думал, еще более жестко все будет.

Вопрос по супертяжам? Я не знаю. Какую оценку себе ставлю по 10 баллам? Тройку, да. Мои планы — поехать домой, отдохнуть с семьей. Тренироваться дальше. Я не боксировал целый год. Я намерен стать абсолютным чемпионом мира, не просто чемпионом мира в супертяжах».

33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.