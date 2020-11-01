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Усик поставил себе тройку по 10-балльной системе за бой с Чисорой

03:48
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Украинский боксер Александр Усик оценил свое выступление в поединке с британцем Дереком Чисорой. Украинец победил по очкам единогласным решением судей.

«Хороший бокс был, — цитирует Усика Sport.ua. — Это был реальный тест в супертяжах. Чисора большой, мощный боец. Мне это нравится. Я ожидал, что будет такой бой, даже, думал, еще более жестко все будет.

Вопрос по супертяжам? Я не знаю. Какую оценку себе ставлю по 10 баллам? Тройку, да. Мои планы — поехать домой, отдохнуть с семьей. Тренироваться дальше. Я не боксировал целый год. Я намерен стать абсолютным чемпионом мира, не просто чемпионом мира в супертяжах».

33-летний Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге (13 нокаутов). У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 нокаута) и деcять поражений.

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/510325-aleksandr-usik-moy-realniy-test-v-supertyazhah-sebe-postavlyu-troyku

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