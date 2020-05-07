Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца»

Сразу два украинских чемпиона мира по боксу попали в базу данных сайта «Миротворец» — это Александр Усик и Василий Ломаченко. На этом сайте собирается информация о «врагах Украины».

Оба спортсмена снялись в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«По сути, мы являемся одним народом, — сказал Ломаченко в фильме. — Для меня с детства, когда я рос, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, граница какая-то. У меня такого не было никогда. Я все время думал, что мы единый народ, что мы все православные христиане, живем все на одной земле. А сегодня нам пытаются подменить все принципы. И веру».

«Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ», — такая характеристика прописана у боксеров на сайте.