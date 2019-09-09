Тайсон Фьюри не возьмет у Уайлдера 50 миллионов фунтов за отказ от боя с ним

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри заявил, что не возьмет деньги за отказ от поединка с Деонтеем Уайлдером, даже если это будет большая сумма.

— Я слышал, что Уайлдер сказал, что он готов заплатить мне за отказ от боя (американец хочет выйти на ринг против победителя второго поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом — прим. «СЭ».). Но я не возьму 50 миллионов фунтов за это, потому что эти деньги не имеют для меня значения, — цитирует британца The Telegraph. — Я хочу только побеждать. Это правда, что Уайлдер не хочет биться со мной. Он не смог меня победить, когда я бился после трехлетнего перерыва и дважды оказался в нокдауне. Сейчас у него нет шансов победить меня. Мне все равно, что у него 104 пояса. Я хочу побить его.

Ранее сообщалось, что повторный поединок Фьюри и Уайлдера состоится 22 февраля 2020 года. Первый бой закончился ничьей.