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Сергей Ковалев: «Если честно, то я волнуюсь»

03:24
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Российский боксер Сергей Ковалев признался, что испытывает волнение перед боем против первого номера в текущем рейтинге WBO Энтони Ярда из Великобритании. Поединок состоится 24 августа.

— Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие, — цитируют «Известия» Ковалева. — В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю. У Ярда хорошие скорость и удар. Считаю, что он опаснее моих предыдущих оппонентов.

Дополнительная информация

https://iz.ru/912676/rinat-shigaev-sevastian-terletckii/vybit-iarda-kovalev-soidetsia-s-nepobezhdennym-pretendentom-iz-britanii

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