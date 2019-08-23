Сергей Ковалев: «Если честно, то я волнуюсь»

Российский боксер Сергей Ковалев признался, что испытывает волнение перед боем против первого номера в текущем рейтинге WBO Энтони Ярда из Великобритании. Поединок состоится 24 августа.

— Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие, — цитируют «Известия» Ковалева. — В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом. Не самый приятный символ. Поэтому немного переживаю. У Ярда хорошие скорость и удар. Считаю, что он опаснее моих предыдущих оппонентов.