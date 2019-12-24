Мексиканец Сауль Альварес назван боксером года по версии The Ring. В 2019 году Альварес объединил титулы в среднем весе и завоевал пояс WBO в полутяжелом весе.

Его наставник Эдди Рейносо назван тренером года

Лучшим боем года назван финал WBSS в легчайшем весе между Наоей Иноуэ и Нонито Донэром.

Нокаутом года стал решающий удар Деонтея Уайлдера в бою с Луисом Ортисом. Сюрпризом года стала победа Энди Руиса в первом поединке с Энтони Джошуа. Третий раунд этого поединка назван «раундом года». Реванш Джошуа и Руиса стал событием года.

Титул «возвращение года» получил Джамил Херринг. Верджил Ортис-младший стал лучшим молодым боксером года.