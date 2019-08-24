Руслан Проводников: «Узнал о Ярде только потому, что с ним бьется Ковалев»

Известный российский боксер Руслан Проводников прокомментировал шансы Энтони Ярда в бою против Сергея Ковалева и рассказал о рождении сына.

— Я о Ярде, если честно, не знал и узнал только потому, что с ним бьется Ковалев. Скорее всего, оппозиция у него была не слишком сильная. В данном бою будет видно, кто он есть, готов ли он быть в топе. Смотрю ли я бокс? У меня времени нет! 9-го числа родился сын. А я 8-го уехал из дома и до сих пор его не видел! По поводу имени были вопросы. Девять месяцев он был Вадимом — в честь менеджера Вадима Корнилова. А сейчас задумались — может, Тимофей?

Вечер бокса начнется в 21.30 по московскому времени. Главным событием будет бой Ковалева и Ярда, соперники поспорят за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

«СЭ» покажет бой в прямом эфире. Прямая трансляция предоставлена Первым каналом. (Дмитрий Кузнецов)