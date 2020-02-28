Промоутер Матиаса недоволен плохой подготовкой пуэрториканца к бою против Ананяна

Российский боксер Петрос Ананян, выступающий в весовой категории до 63,5 кг, победил пуэрториканца Субриэля Матиаса на вечере бокса в Лас-Вегасе. Ананян выиграл единогласным решением судей.

Один из промоутеров Матиаса Хуан Оренго, который и добился сделки с PBC, остался крайне недоволен исходом поединка и отметил, что боксер не отнесся к бою против Ананяна с должной серьезностью, из-за чего плохо тренировался, сообщает Boxing Scene.

— Субриэль безответственен. Он не тренировался должным образом с тех пор, как в декабре узнал о бое. Я сказал ему отнестись к этому серьезно, но он этого не сделал, и теперь расплачивается за это своим будущим.

Это было неуважительно к народу Пуэрто-Рико, и я вас уверяю, что начиная с этого момента для него уже ничего не будет легко и гладко.

На счету 31-летнего Ананяна 15 побед, 2 поражения и 2 ничьи. Он нанес 27-летнему Матиасу первый проигрыш в карьере, до этого у пуэрториканца было только 15 побед.