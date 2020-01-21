Президент Украины пообещал уволить Кличко с поста мэра Киева
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщает kordon.org.ua. К президенту во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту «Борисполь» подошли жители Киева с просьбой подписать указ об увольнении Кличко.
— Мы вас очень просим. У нас 10 человек обварились в Ocean Plaza. Уберите Кличко, пожалуйста. Подпишите указ, он у вас на столе, — сказал один из обратившихся. Зеленский в разговоре ответил: «Я подпишу».
Причиной требований стал инцидент в киевском торговом центре Ocean Plaza. В начале января в ТЦ произошел выброс кипятка.
Виталий Кличко занимает пост главы Киевской городской администрации с июня 2014 года.
Дополнительная информация
http://kordon.org.ua/zelenskiy-poobeshtal-uvolity-klitchko.html