Президент Украины пообещал уволить Кличко с поста мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко с должности мэра Киева, сообщает kordon.org.ua. К президенту во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту «Борисполь» подошли жители Киева с просьбой подписать указ об увольнении Кличко.

— Мы вас очень просим. У нас 10 человек обварились в Ocean Plaza. Уберите Кличко, пожалуйста. Подпишите указ, он у вас на столе, — сказал один из обратившихся. Зеленский в разговоре ответил: «Я подпишу».

Причиной требований стал инцидент в киевском торговом центре Ocean Plaza. В начале января в ТЦ произошел выброс кипятка.

Виталий Кличко занимает пост главы Киевской городской администрации с июня 2014 года.