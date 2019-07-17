Пакиао может бросить новый вызов Мейвезеру

Филиппинец Мэнни Пакиао может вызвать на реванш Флойда Мейвезера. Боксер планирует сделать это после боя Китом Турманом в субботу.

- Пакиао победит Турмана в девяти раундах, - цитирует ESPN тренера Пакиао Фреди Роуча. - После этого о вызовет на реванш Мейвезера. Если с ним все будет в порядке, то мы увидим другой бой.

Мейвезер и Пакиао провели бой 2 мая 2015 года, американец победил единогласным решением судей. После этого он провел еще два поединка - в сентябре того же года против Андре Берто, а в 2017 году - с тогдашним чемпионом UFC с Конором Макгрегором по правилам бокса. После обоих боев он объявлял о завершении карьеры. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 59 поединках на профессиональном ринге.