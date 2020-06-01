«Мы должны высказываться за невиновных». Владимир Кличко поддержал протесты в США

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко поддержал протесты в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

— Я хочу высказаться против расизма. Спорт многонационален, — сказал Кличко в своем Twitter. — И во всех боевых искусствах присутствует уважение к своему сопернику вне зависимости то того, кто он и откуда.

Все мы одной расы. Мы — люди. У нас есть реальные проблемы, такие как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности. Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация — это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, чувствам, интеллектуальным способностям.

Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд.

25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.