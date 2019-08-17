Менеджер Льюиса Дубин: «Леннокс может съесть несколько шоколадных батончиков, возобновить карьеру и побить Джошуа»

Менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Леннокса Льюиса Джош Дубин ответил на слова британского боксера Энтони Джошуа. Ранее Льюис раскритиковал Джошуа за поражение от Энди Руиса, на что тот назвал соотечественника клоуном.

— Леннокс может съеть несколько батончиков «Сникерс», возобновить карьеру и побить Джошуа, чтобы его унизить, — цитирует TalkSport Дубина.

Леннокс Льюис провел на профессиональном ринге 44 боя, одержал 41 победу (32 нокаутом), дважды проиграл и один бой свел вничью. Последний раз он выходил на ринг в 2003 году против украинца Виталия Кличко. Льюис победил техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул чемпиона WBC, IBO и The Ring.