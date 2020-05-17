Хэй опубликовал рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Тайсона нет в топ-5

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй составил рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. Его возглавил легендарный Мохаммед Али. Майка Тайсона нет в топ-5.

— Пока все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда против Майка Тайсона, я составил свой рейтинг лучших супертяжеловесов в истории, — написал Хэй в своем Instagram. — В нем не могут присутствовать действующие боксеры и бойцы до 45 лет. Мы говорим о великих боксерах, завершивших карьеру.

1. Мохаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Сонни Листон

9. Кен Нортон

10 Риддик Боу