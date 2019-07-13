Хан отправил в нокаут Диба в бою в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе Амир Хан одержал победу нокаутом над экс-чемпионом мира в полулегком весе Билли Дибом. Бой состоялся в Саудовской Аравии.

Он был остановлен в четвертом раунде, когда Хан нокаутировал Диба. Хан побывал в нокдауне еще во втором раунде.

🎥 Amir Khan 4th round TKO v Billy Dib#KhanDib



pic.twitter.com/iT6VMtlqpF — All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) 12 июля 2019 г.

Диб согласился на бой только в июне, когда первоначальный оппонент Хана Нираж Гойят снялся с поединка после травмы, полученной в автомобильной аварии.