01:26 | Бокс — Профессиональный

Хан отправил в нокаут Диба в бою в Саудовской Аравии

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Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе Амир Хан одержал победу нокаутом над экс-чемпионом мира в полулегком весе Билли Дибом. Бой состоялся в Саудовской Аравии.

Он был остановлен в четвертом раунде, когда Хан нокаутировал Диба. Хан побывал в нокдауне еще во втором раунде.

 

Диб согласился на бой только в июне, когда первоначальный оппонент Хана Нираж Гойят снялся с поединка после травмы, полученной в автомобильной аварии.

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