«Гукасян — не чемпион». Амос после драки на дуэли взглядов бросил вызов россиянину
Эммануэль Амос после драки на дуэли взглядов с чемпионом WBA Asia South Эдгаром Гукасяном бросил вызов сопернику.
«Эдгар Гукасян — не чемпион. Эммануэль Амос — чемпион. Я побью его завтра», — цитирует танзанийца сайт телеканала РЕН ТВ.
Также Амос заявил, что «ожидал большего уважения». Он отметил, что конфликт уже исчерпан. Все остальное они с Гукасяном решат на ринге.
Бой Гукасяна и Амоса пройдет в рамках вечера бокса в Сочи. Главным событием карда станет возвращение в ринг Мурата Гассиева и его дебют в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.
Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/766444-izbityi-sopernik-chempiona-gukasiana-poobeshchal-otvetit-emu-v-ringe