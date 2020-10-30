Эммануэль Амос после драки на дуэли взглядов с чемпионом WBA Asia South Эдгаром Гукасяном бросил вызов сопернику.

«Эдгар Гукасян — не чемпион. Эммануэль Амос — чемпион. Я побью его завтра», — цитирует танзанийца сайт телеканала РЕН ТВ.

Также Амос заявил, что «ожидал большего уважения». Он отметил, что конфликт уже исчерпан. Все остальное они с Гукасяном решат на ринге.

Бой Гукасяна и Амоса пройдет в рамках вечера бокса в Сочи. Главным событием карда станет возвращение в ринг Мурата Гассиева и его дебют в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.