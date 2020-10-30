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«Гукасян — не чемпион». Амос после драки на дуэли взглядов бросил вызов россиянину

16:34

Эммануэль Амос после драки на дуэли взглядов с чемпионом WBA Asia South Эдгаром Гукасяном бросил вызов сопернику.

«Эдгар Гукасян — не чемпион. Эммануэль Амос — чемпион. Я побью его завтра», — цитирует танзанийца сайт телеканала РЕН ТВ.

Также Амос заявил, что «ожидал большего уважения». Он отметил, что конфликт уже исчерпан. Все остальное они с Гукасяном решат на ринге.

Бой Гукасяна и Амоса пройдет в рамках вечера бокса в Сочи. Главным событием карда станет возвращение в ринг Мурата Гассиева и его дебют в супертяжелом весе в поединке против Нури Сефери.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/766444-izbityi-sopernik-chempiona-gukasiana-poobeshchal-otvetit-emu-v-ringe

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