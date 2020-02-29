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Гарсия оказался тяжелее Варгаса на 0,1 кг

07:04

Во Фриско состоялась церемония взвешивания перед боем между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Майки Гарсией и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Джесси Варгасом. Оба боксера улодились в лимит полусреднего веса. Вес Гарсии составил 65,77 кг, а Варгаса — 66,67 кг.

32-летний Гарсия в 40 боях на профессиональном ринге одержал 39 побед, а 30-летний Джесси Варгас в 33 поединках 29 раз одержал победу и дважды была зафиксирована ничья.

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