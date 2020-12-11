Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на пресс-конференции поделился ожиданиями от боя против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

«Это будет поединок, в котором каждый из нас напропускает много ударов. Выживет только один, надеюсь, это буду я. Сейчас я готов, что бой продлится 12 раундов. Если надо, я смогу биться и 15», — цитирует Джошуа Fightnews.

Также британский боксер заявил, что знает соперника на протяжении многих лет, поэтому никаких сюрпризов от Пулева не ждет.

Бой Пулев — Джошуа состоится 12 декабря на «О2 Арене» в Лондоне.