Джошуа — о бое с Пулевым: «Выживет только один»
11 декабря 2020, 11:13
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на пресс-конференции поделился ожиданиями от боя против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).
«Это будет поединок, в котором каждый из нас напропускает много ударов. Выживет только один, надеюсь, это буду я. Сейчас я готов, что бой продлится 12 раундов. Если надо, я смогу биться и 15», — цитирует Джошуа Fightnews.
Также британский боксер заявил, что знает соперника на протяжении многих лет, поэтому никаких сюрпризов от Пулева не ждет.
Бой Пулев — Джошуа состоится 12 декабря на «О2 Арене» в Лондоне.
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