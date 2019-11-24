Деонтей Уайлдер: «Являюсь идеальным кандидатом, чтобы объединить все титулы»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал победу в бою против Луиса Ортиса. «Бронзовый бомбардировщик» нокаутировал соперника в седьмом раунде.

— Мы увидели, почему никто из других супертяжеловесов не хочет драться с Ортисом, — цитирует Уайлдера Sky Sports. — Это очень умелый боксер, у него грамотные движения и высокий интеллект. Мне пришлось серьезно изучать его.

Считаю, что мой боксерский интеллект также находится на высоком уровне, хотя я не чувствую, что его ценят должным образом. Ортис — один из лучших супертяжеловесов в мире, надо это признать. Именно поэтому я дал ему второй шанс.

Теперь следующий бой будет против Тайсона Фьюри. Он запланирован на февраль. Посмотрим, как все сложится.

Затем я хочу провести объединительный поединок. Хочу, чтобы остался один чемпион, одно лицо, одно имя. И это будет имя Деонтея Уайлдера.

Супертяжелый дивизион слишком мал, чтобы разбрасываться поясами. Это приводит болельщиков в замешательство. Я считаю, что являюсь идеальным кандидатом, чтобы объединить все титулы.