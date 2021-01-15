Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым отменен, сообщает badlefthook.com со ссылкой на пресс-релиз промоушена Golden Boy. Россиянин провалил допинг-тест. В пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон.

Поединок был запланирован на 30 января.

37-летний Ковалев провел последний бой 2 ноября 2019 года, проиграв нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, а Бетербиев — 18 октября 2019-го, нокаутировав в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика.

Меликузиеву 24 года. На его счету шесть поединков, во всех он одержал победы (пять — нокаутом).