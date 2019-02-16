Байсангуров уступил Бранту техническим нокаутом

Российский боксер Хасан Байсангуров потерпел поражение в поединке с американцем Робом Брантом. Поединок состоялся в Хинкли (штат Миннесота, США). Соперники оспаривали титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

Россиянин впервые побывал в нокдауне во втором раунде. Ситуация повторилась в 11-м раунде, а после того, как в этом же раунде Байсангуров в третий раз оказался на настиле ринга, рефери остановил поединок.

Для российского бойца это первое поражение на профессиональном ринге. До этого он победил в 17 боях (семь нокаутов).