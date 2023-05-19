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Сегодня, 16:09

Бабанин рассказал, кого считает фаворитом поединка Ломаченко — Хейни

Алина Савинова
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Российский боксер Максим Бабанин высказался о предстоящем боя между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

«Если честно, Вася уже возрастной боксер. Я думаю, что там бой за деньги. Это мое личное мнение. А против — молодость. Думаю, что будет уверенная победа Хейни. А по поводу клинча... Если Хейни подберется к Ломаченко, он это сделает. Команда Девина подходит к этому ответственно — 100%. У нас может быть какой-то провал, недооценка. Там это все работает хорошо», — приводит «Чемпионат» слова Бабанина.

Поединок пройдет в ночь с 20 на 21 мая на турнире промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе. Хейни будет защищать свои чемпионские титулы в легком весе по версиям IBF, WBA, WBC и WBO.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5107985-babanin-nazval-favorita-poedinka-lomachenko-hejni.html
Бокс
Василий Ломаченко
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