Мексиканский боксер Альварес намерен обойти запрет для проведения реванша с Биволом

Представитель мексиканского боксера Сауля Альвареса сообщил, что спортсмен готов обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) и провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола в другом весе.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее WBC сообщила, что не санкционирует бой Альвареса и Бивола во втором среднем весе.

Бивол победил Альвареса весной 2022 года единогласным решением судей. Ранее мексиканец заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.