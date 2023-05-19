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Сегодня, 18:50

Мексиканский боксер Альварес намерен обойти запрет для проведения реванша с Биволом

Виктория Кравченко
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Представитель мексиканского боксера Сауля Альвареса сообщил, что спортсмен готов обойти запрет Всемирного боксерского совета (WBC) и провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола в другом весе.

«У нас есть варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию. Или промежуточный вес», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее WBC сообщила, что не санкционирует бой Альвареса и Бивола во втором среднем весе.

Бивол победил Альвареса весной 2022 года единогласным решением судей. Ранее мексиканец заявил, что хочет провести реванш осенью 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17793041
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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