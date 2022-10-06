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6 октября, 11:22

Женская сборная России по боксу не выступит на чемпионате Европы-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате Европы 2022 года, который пройдет в Черногории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской конфедерации бокса (EUBC).

«EUBC получила решение Международной ассоциации бокса вновь допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнется на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен», — говорится в заявлении пресс-службы.

5 октября совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям. Спортсмены будут выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

Чемпионат Европы пройдет в Черногории с 13 по 22 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15970855
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