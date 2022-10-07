Бой на турнире PRAVDA Исмаилов — Илич начнется около 23.00 по московскому времени

7 октября в Москве на арене Большого Московского Цирка российский боец ММА Магомед Исмаилов проведет боксерский поединок против серба Александра Илича на турнире PRAVDA. Их бой возглавит вечер бокса.

Онлайн-трансляция боя Исмаилов — Илич доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ, начало схватки — 23.00 по московскому времени. Полностью турнир PRAVDA будет транслироваться на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».

6 октября прошла процедура взвешивания бойцов: вес Исмаилова перед боем составил 90,75 кг, а Илича — 90,5 кг.

36-летний Исмаилов провел первый бой по правилам бокса в феврале против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин победил соперника единогласным решением судей. На счету Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

У 33-летнего Илича в ММА — 14 побед и 5 поражений. 26 августа 2022-го серб техническим нокаутом победил россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 12.

Ознакомиться с основным кардом турнира PRAVDA можно здесь.