Георгий Кушиташвили: «На чемпионате России я в лучшем состоянии, чем был на чемпионате мира»

Российский боксер Георгий Кушиташвили, выступающий в весовой категории до 81 кг, рассказал о сделанных выводах после чемпионата мира в Екатеринбурге, где он завершил борьбу на стадии четвертьфиналов.

— На чемпионате мира мне чуть-чуть не повезло. Сейчас мы на равных условиях готовились и к чемпионату мира, и к чемпионату России. После турнира в Екатеринбурге мы особо не восстановились и не отдохнули, а снова сразу в бой. Но что тут поделать — это наша работа. После неудачи на чемпионате мира я очень переживал. Признаюсь, там я выступил плохо. Я знаю свои силы, и я на самом деле могу выигрывать на чемпионатах мира.

На чемпионате России я в лучшем состоянии, чем был в Екатеринбурге. Хотя перед турниром в Самаре я провел всего один сбор, где провел где-то десять тренировок. Если говорить о выводах после чемпионата мира, то нужно обратить внимание на дисциплину и нужно работать еще больше и больше. Сейчас в моей голове одна задача — поехать на Олимпийские игры, а потом уже задумываться о профессиональном ринге.

Именно по итогам национального чемпионата в Самаре определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.