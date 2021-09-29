Макларен ищет договорняки в боксе. Под подозрением скандальный бой с участием россиянина

Речь об Олимпиаде-2016.

В июне Международная ассоциация бокса (AIBA) стала инициатором расследования касательно турнира по боксу на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, в ходе разбирательства было выявлено от 7 до 10 случаев вероятных манипуляций с исходами поединков.

Как сообщает The Guardian, точно известно, что под подозрение попал бой в четвертьфинале весовой категории до 56 кг между россиянином Владимиром Никитиным и ирландцем Майклом Конланом. Никитин победил со счетом 3-0, и решение судей вызвало споры. «Они [AIBA] - долбаные мошенники, — сказал Конлан после боя. — Они известны как мошенники. Любительский бокс воняет от низа и до самого верха. Все зависит от того, кто больше платит». Интересно, что в 2019 году Конлан и Никитин встретились снова — уже в профессиональном боксе. Ирландец взял реванш, победив единогласным решением судей.

В 2017 году AIBA отстранила всех судей, работавших на олимпийском турнире, признав, что на их решения происходило влияние извне. Однако в 2019-м членство федерации в Международном олимпийском комитете (МОК) все равно было приостановлено. Тогда МОК обратил внимание на проблемы организации с финансами, работу судей, а также систему управления AIBA. Тем не менее олимпийский турнир по боксу состоялся — его провела специальная комиссия МОК. Единственное отличие турнира в Токио состояло в том, что не был вручен традиционный приз самому техничному боксеру соревнований — Кубок Вэла Баркера. Это было связано с тем, что данный кубок вручает AIBA. При этом существует вероятность, что бокс будет исключен из программы Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

В декабре 2020 года президентом AIBA был признан теперь уже бывший секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он сменил Гафура Рахимова. Организация утверждает, что под руководством Кремлева она добилась значительного прогресса во всех вопросах, по которым к ней были претензии. Как уже было сказано, именно AIBA стала инициатором расследования Макларена.

Детали расследования боксерского турнира в Рио будут объявлены в этот четверг на пресс-конференции Макларена в Лозанне (Швейцария). Макларен и его группа следователей из Harod Associates изучали подозрительные судейские решения в любительском боксе на протяжении трех месяцев. Как известно, в 2016 году канадский профессор Макларен возглавил комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию допинг-махинаций на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.