Катастрофа гиганта: 180-килограммовый Большой Папа упал в нокаут уже на 15-й секунде боя

В Самаре состоялся боксерский турнир РЕН ТВ «Буря на Волге», где Макс Топор нанес сокрушительное поражение огромному Денису Вильданову. Рассказываем о главных поединках боях вечера.

Тимур Слащинин — Тайсон Дижон

21-летний Слащинин — чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC в тяжелом весе. За его плечами серьезная любительская карьера в боксе, а это был его дебют профессионалах. Камерунец Дижон еще год назад был не известен никому, в этом же провел два боя с Вячеславом Дациком (оба проиграл, но навязал ему конкуренцию), а еще победил решением судей Артема Тарасова.

На взвешивании Слащинин показал 119 кг, а Дижон — 91 кг. Тайсон смело начал бой, несколько раз попал. В оставшееся же время первого раунда Дижон, в основном, оборонялся. Раунд все же остался за Слащининым, но больших проблем он противнику не доставил. Камерунец неплохо уходил от атак и во втором раунде — причем не включал велосипед, а именно боксировал. В третьем же раунде Дижон решил рискнуть, пошел в атаку и пропустил мощный удар правой навстречу. Нокдаун. Чтобы добить Тайсона у Тимура была еще минута, но африканец выстоял. Победа Слащинина единогласным решением судей.

Максим Бабанин — Оливье Дауд Меконго

Бабанин — боксер с очень значительной любительской базой. Он бронзовый призер ЧМ-2019 и ЧЕ-2017, выигрывал у Тайсона Фьюри (в 2007 году) и Джо Джойса (в 2015-м). Сейчас Максиму 33, и он наконец-то решил попробовать себя в профи. Первый бой провел в конце ноября (досрочная победа).

Его соперником на турнире РЕН ТВ должен был стать бразилец Беато Коста (19 побед, 11 поражений). Однако Коста не смог прилететь в Россию, и пришлось срочно искать замену. В итоге на трехдневном уведомлении в ринг вышел Оливье Дауд Меконго. Он, как и Дижон, камерунец, проживающий в Санкт-Петербурге. В Питере есть африканская тусовка бойцов — например, можно вспомнить Кристиана Вуапи, который за 10 лет в России сделал рекорд в ММА примерно 0-18 (выступал под разными именами). У Меконго статистика в смешанных единоборствах чуть лучше — 0-11. По боксу же он провел до этого один бой — и тоже проиграл.

Нокаут в исполнении Бабанина ожидался в первом раунде, но бой закончился во втором — после серии ударов Меконго застыл на месте, будто в состоянии грогги, и рефери тут же остановил поединок — чтобы сохранить боксеру здоровье.

Эдгар Гукасян — Рикардо Вильяльба

Первый бой между ними состоялся в июле в Москве. Поединок был остановлен в четвертом раунде после того, как Гукасян ударил аргентинца головой. На кону стоял вакантный титул WBA Asia в первом среднем весе. В Самаре российско-армянский боксер вернул себе пояс.

Бой закончился во втором раунде. Вильяльба пошел в атаку, но потом внезапно попятился назад, пропустил серию ударов и оказался в нокдауне. Латиноамериканец поднялся, держась за плечо, и продолжил бой. Гукасян полетел вперед, стал забивать соперника, и рефери остановил поединок. Вильяльба вновь схватился за плечо — в бою он получил травму, которая не позволила ему нормально боксировать.

Денис «Большой Папа» Вильданов — Максим «Топор» Щербаков

Это тоже был реванш. В их первом бою (на голых кулаках), который прошел осенью 2020 года в промоушене «Кулак, Вильданов победил нокаутом в первом раунде. Большой Папа тогда весил 200 кг, а Макс Топор — 100 кг.

К поединку в Самаре Денис прилично похудел, показав на взвешивании 178 кг. Макс же, наоборот, набрал — до 108 кг.

Топор сразу ринулся вперед. В первой атаке попал в лицо, во второй в корпус, а в третьей решил исход боя: Макс пошел на Большого Папу с ударами — первые два пришлись в корпус, а третий прилетел точно в челюсть. Огромный Вильданов рухнул — уже на 15-й секунде поединка. Нокаут. При падении Денис повредил колено. Макс Топор был награжден чемпионским поясом РЕН ТВ.

После боя Топор поблагодарил Самару за прием, промоутера Владимира Хрюнова за «платформу для развития», продекларировал стих Омара Хайяма, сообщил, что начал заниматься боксом лишь год назад и заявил, что готов дать третий бой Вильданову.