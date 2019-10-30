Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Любительский

Умар Кремлев заявил, что Россия хочет провести Кубок мира по боксу

17:08
Теги:

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) рассматривает возможность организации Кубка мира, сообщил генеральный секретарь Федерация бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев. Также он отметил, что Россия хочет провести этот турнир в 2020 году.

— Насколько я знаю, AIBA хочет ввести Кубок мира, — цитируют Кремлева «РИА Новости». — Будет чемпионат мира, а Кубок — командные соревнования. Если эта идея AIBA будет реализована, то мы постараемся заполучить право проведения турнира в 2020 году. И тогда турнир пройдет в нескольких регионах нашей страны, а место проведения финала уже выберем.

Россия в 2019 году провела мужской чемпионат мира в Екатеринбурге, а женский — в Улан-Удэ.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191030/1560405076.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир