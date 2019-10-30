Умар Кремлев заявил, что Россия хочет провести Кубок мира по боксу

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) рассматривает возможность организации Кубка мира, сообщил генеральный секретарь Федерация бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев. Также он отметил, что Россия хочет провести этот турнир в 2020 году.

— Насколько я знаю, AIBA хочет ввести Кубок мира, — цитируют Кремлева «РИА Новости». — Будет чемпионат мира, а Кубок — командные соревнования. Если эта идея AIBA будет реализована, то мы постараемся заполучить право проведения турнира в 2020 году. И тогда турнир пройдет в нескольких регионах нашей страны, а место проведения финала уже выберем.

Россия в 2019 году провела мужской чемпионат мира в Екатеринбурге, а женский — в Улан-Удэ.