Прокурор: в анализах чемпиона по боксу Кушиташвили обнаружен кокаин

Прокурор во втором военном окружном суде заявила, что в анализах чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили обнаружен кокаин, сообщает «РИА Новости».

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования Кушиташвили, в моче которого обнаружен кокаин», — заявила прокурор во время заседания.

При оглашении материалов уголовного дела судья отметил, что на вене боксера обнаружен след.

В суде рассматривается апелляционная жалоба защиты на постановление об аресте от 2 февраля.

Кушиташвили был задержан за нападение на сотрудника Росгвардии. По версии следствия боксер сломал ему нос. В отделении у Кушиташвили изъяли кокаин массой 0,61 г.