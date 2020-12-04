Определились финалисты чемпионата России по боксу в семи весовых категориях

В Оренбурге продолжается чемпионат России по боксу среди мужчин, сообщает пресс-служба ФБР.

В весовой категории до 49 кг действующий чемпион России Эдмонд Худоян (Челябинская область) оказался сильнее Игоря Царегородцева (Татарстан), в другой паре Володя Мнацаканян (Московская область) победил серебряного призера прошлого розыгрыша Артыша Сояна (Новосибирская область).

Серебряный призер чемпионата мира 2015 года и двукратный чемпион Европы в весе до 49 кг Василий Егоров (Саха, Московская область) оказался сильнее Артура Нагапетяна (Москва) и вышел в финал чемпионата России в категории до 52 кг, где встретится Ахметом Закировым (Новосибирская область, Крым). В пятницу Закиров одолел Вадима Кудрякова (Крым).

Финальную пару в весе до 57 кг составят Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) и Овик Оганнисян (Московская область, Хабаровский край). В полуфинале Шумков сломил сопротивление Дмитрия Шиповского (Севастополь), а многократный призер национального чемпионата Оганнисян — Мухаммада Шехова (Псковская область).

Трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра, Удмуртия), который в Оренбурге выступает в весе до 60 кг, взял верх над Оганесом Снхчаном (Удмуртия). Также в финал вышел действующий чемпион страны в этой категории Джамал Батрутдинов (Санкт-Петербург), который победил Усмана Магомадова (Чеченская Республика).

В весе до 63 кг серебряный призер Европейских игр-2019 и действующий чемпион страны Габил Мамедов победил Эмира Басирова (Татарстан) и в финале встретится с участником чемпионата мира-2019 Ильей Поповым (Санкт-Петербург), который одолел Илью Шакирова (Тульская область).

Чемпион мира-2019 и призер Олимпийских игр-2012 в категории до 69 кг Андрей Замковой (Московская область, Хабаровский край) сломил сопротивление Алисы Шарифова (ХМАО-Югра). Также в финал вышел Шахабас Махмудов (Самарская область), одолевший Юрия Осипова из Москвы.

Победитель первенств мира и Европы, бронзовый призер чемпионата России-2019 Джамбулат Бижамов (Дагестан) сломил сопротивление Никиты Воронова (Белгородская область). Финалист прошлого чемпионата страны Андрей Ковальчук (ХМАО-Югра) добился победы над Владиславом Федюриным (Ульяновская область).

Финальные бои на чемпионате России пройдут в субботу и начнутся в 14:00 по оренбургскому времени.

Уступившие в полуфиналах боксеры были награждены бронзовыми медалями чемпионата России 2020 года. Также каждому спортсмену были вручены денежные сертификаты на сумму в 125 тысяч рублей.

Призовой фонд события «Лига Ставок. Чемпионат Росси по боксу среди мужчин» составляет 10 млн рублей, также победители в каждой весовой категории, помимо призовых, получат автомобили KIA Rio.